Неизвестные открыли стрельбу в аэропорту Каракаса

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ТАСС, 9 августа. Один человек погиб и один пострадал в ходе стрельбы во вторник в аэропорту Майкетия, обслуживающем столицу Венесуэлы Каракас. Об этом сообщила электронная версия газеты El Nacional.
Жертвой нападения стал адвокат Кельвин Альварадо. Он был убит возле стойки регистрации, находившийся рядом сотрудник авиакомпании получил ранения. По данным издания, юрист прибыл из Доминиканской Республики и следовал в город Маракайбо в штате Сулия. Нападавшим удалось скрыться с места преступления.
Венесуэла в последние годы живет в условиях небывалого разгула насилия. По данным Генеральной прокуратуры, в 2016 году уровень умышленных убийств в стране превысил 70 случаев на 100 тыс. жителей. Жертвами насилия стали 21,75 тыс. человек, из них более 12 тыс. были в возрасте 15-30 лет.