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В Подмосковье в отношении ООО "НГСК" возбуждено дело о неуплате налогов на 1 млрд рублей

Происшествия
9 августа, 9:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Для уклонения от уплаты налогов инженерно-строительная компания отразила в регистрах текущего бухгалтерского учета и в налоговых декларациях ложные сведения о расходах

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту неуплаты налогов инженерно-строительной компанией в Подмосковье на 1 млрд рублей. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

Как установлено следствием, лица, ответственные за финансово-хозяйственную деятельность ООО "НГСК" в 2013-2014 годах, используя реквизиты ряда коммерческих организаций, отразили в регистрах текущего бухгалтерского учета и в налоговых декларациях ложные сведения о расходах по взаимоотношениям с указанными фиктивными организациями. "В результате этих действий ООО "НГСК" не исчислило и не уплатило в полном объеме налог на прибыль и налог на добавленную стоимость за 2013-2014 годы в сумме более 1 млрд рублей ", - отметили в ГСУ.

Преступление было выявлено совместно с оперативными сотрудниками управления "Р" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере").

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