Неизвестный поджег автомобиль депутата горсовета амурского Белогорска

ТАСС, 9 августа. Неизвестный поджег автомобиль депутата белогорского горсовета в Амурской области Дмитрия Осипова, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"Инцидент произошел во вторник вечером. Неизвестный подошел к автомобилю, поставил на капот пакет, произвел манипуляции, и машина загорелась", - говорится в сообщении.

По словам депутата, в момент инцидента он находился в офисе. Услышав хлопок и увидев возгорание, Осипов вызвал пожарных. Они оперативно приехали, но пламя было сильным и даже успело перекинуться на здание.

"Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали злоумышленника. Последовало обращение в полицию. Ущерб, по предварительным оценкам, превысил 1,5 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

Осипов участвует в выборах депутатов горсовета седьмого созыва, состав которого избиратели определят 10 сентября, в Единый день голосования.

Это не первый подобный инцидент в карьере Осипова. Четыре года назад, в ночь на 8 сентября 2013 года, накануне выборов депутатов горсовета шестого созыва машина Осипова была обстреляна во дворе многоквартирного дома.