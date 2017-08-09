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Суд 4 сентября проведет подготовку по иску "Соцгоспроекта" к Навальному и ФБК

Происшествия
9 августа, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Ранее Люблинский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы назначил на 4 сентября подготовку по иску Фонда поддержки социально значимых государственных проектов к Алексею Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации принято к производству суда. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 4 сентября в 14:00 мск", - сказала представитель суда.

В марте этого года ФБК опубликовал расследование, в котором утверждал, что бизнесмен Алишер Усманов передал особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду "Соцгоспроект", главой наблюдательного совета которого является однокурсник премьер-министра РФ Илья Елисеев.

31 мая Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить порочащие сведения и опубликовать опровержение в течение 10 дней с момента вступления решения в силу. В настоящее время данное решение в силу пока не вступило.

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