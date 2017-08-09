Суд 4 сентября проведет подготовку по иску "Соцгоспроекта" к Навальному и ФБК

Ъ: правительство решило электрифицировать желдорог Крыма по наиболее экономному сценариюТранспорт 9 августа, 10:42
В Бурятии возбуждено 52 уголовных дела по фактам лесных пожаровСибирь 9 августа, 10:38
Губернатор Ростовской области утвердил план начала работы аэропорта ПлатовТранспорт 9 августа, 10:35
Жизнь на острове Анзер: как принять туристов, но остаться отшельникомВ стране 9 августа, 10:33
Представительница Башкортостана Гареева выиграла групповую велогонку на СпартакиадеСпорт 9 августа, 10:31
СМИ: в пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военныхПроисшествия 9 августа, 10:30
"Яндекс" и Сбербанк создадут СП на базе "Яндекс.Маркета" стоимостью 60 млрд рублейЭкономика и бизнес 9 августа, 10:22
Со стадиона "Открытие Арена" в Москве эвакуировали более 50 человек из-за угрозы взрываПроисшествия 9 августа, 10:20
УГМК ввела новую печь для выплавки золота в слиткиНовости партнеров 9 августа, 10:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы назначил на 4 сентября подготовку по иску Фонда поддержки социально значимых государственных проектов к Алексею Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации принято к производству суда. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 4 сентября в 14:00 мск", - сказала представитель суда.
В марте этого года ФБК опубликовал расследование, в котором утверждал, что бизнесмен Алишер Усманов передал особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду "Соцгоспроект", главой наблюдательного совета которого является однокурсник премьер-министра РФ Илья Елисеев.
31 мая Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить порочащие сведения и опубликовать опровержение в течение 10 дней с момента вступления решения в силу. В настоящее время данное решение в силу пока не вступило.