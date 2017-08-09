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СМИ: в столице Черногории прогремел мощный взрыв

Происшествия
9 августа, 10:18 UTC+3 ТАСС ТАСС 9, августа. /ТАСС

В результате происшествия жертв нет

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ТАСС, 9 августа. Мощное взрывное устройство сработало в центре столицы Черногории Подгорицы, вблизи храма Воскресения Христова. Об этом сообщило в среду гостелевидение страны RTCG.

Сообщается, что взрыв произошел около 3 часов ночи (04:00 мск) в офисном здании вблизи главного православного собора страны. Жертв нет, однако ущерб нанесен соседним зданиям, повреждено несколько автомобилей. Взрыв был слышен во всех частях города и сильно напугал жителей окрестных кварталов.

На месте происшествия работают правоохранители. Идет расследование инцидента.

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