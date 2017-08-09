В Армянске на территории предприятия "Крымский титан" обрушилась кровля цеха

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Кровля одного из цехов обрушилась в среду утром на территории предприятия "Крымский Титан" (крупный российский производитель диоксида титана) в Армянске. Жертв и пострадавших нет, сообщило Главное управление МЧС по Республике Крым.

"По предварительной информации, в одноэтажном здании (цеха) на территории предприятия "Крымский Титан" <…> произошло обрушение конструкций кровли на площади около 3,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

В ГУМЧС отметили, что, по оперативным данным, на работе предприятия ЧП не отразилось. "Жертв и пострадавших нет <…> Угрозы для здоровья сотрудников предприятия и дальнейшего обрушения нет", - сообщили в главке.

Для ликвидации последствий ЧП создана межведомственная оперативная группа, в ее состав вошли представители администрации Армянска, специалисты МЧС и представители предприятия.

"Ситуация стабильна и находится на личном контроле начальника Главного управления МЧС по Республике Крым Сергея Шахова, по его приказу силы и средства приведены в готовность оказывать помощь в ликвидации последствий обрушения. При необходимости для расчистки территории на место ЧП будут направлены личный состав и специализированная техника МЧС России", - говорится в сообщении.

Предприятие "Крымский Титан" - крупный российский производитель диоксида титана, закрывает треть российской потребности в диоксиде титана. Является градообразующим предприятием в Армянске.