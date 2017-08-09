СМИ: в пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военных

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ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Шесть французских военных ранены в пригороде Парижа в результате наезда автомобиля, водитель которого скрылся с места происшествия.
Об этом сообщает в среду радиостанция France info.
По ее данным, двое находятся в тяжелом состоянии, однако их жизни ничего не угрожает. Военнослужащие осуществляли патрулирование пригорода Леваллуа-Перре.
Полиции пока не удалось обнаружить ни виновника инцидента, ни автомобиль.
Инцидент произошел в 08:15 по местному времени (09:15 мск), когда солдаты выходили из казармы на площади Верден.
По данным мэра пригорода, нападение на военнослужащих было преднамеренным.