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СМИ: в пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военных

Происшествия
9 августа, 10:30 дата обновления: 9 августа, 10:41 UTC+3

По данным мэра пригорода, нападение было преднамеренным

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Thibault Camus

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Шесть французских военных ранены в пригороде Парижа в результате наезда автомобиля, водитель которого скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает в среду радиостанция France info.

По ее данным, двое находятся в тяжелом состоянии, однако их жизни ничего не угрожает. Военнослужащие осуществляли патрулирование пригорода Леваллуа-Перре.

Полиции пока не удалось обнаружить ни виновника инцидента, ни автомобиль.

Инцидент произошел в 08:15 по местному времени (09:15 мск), когда солдаты выходили из казармы на площади Верден.

По данным мэра пригорода, нападение на военнослужащих было преднамеренным.

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