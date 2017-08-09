Андрей Федун: звонок об угрозе взрыва на "Открытие-Арене" поступает не в первый раз

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Звонок об угрозе взрыва на московской "Открытие-Арене" поступает не в первый раз, на стадионе идет плановая проверка. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун.

По информации ТАСС, в среду после звонка об угрозе взрыва со стадиона "Открытие-Арена" были эвакуированы более 50 человек.

"Идет плановая проверка, но она все равно проводилась бы по причине того, что сегодня будет проходить матч. Но в связи с этой информацией, естественно, она проводится усиленно - работают полицейские-кинологи. Это обычная история, которая случается не в первый раз", - сказал Федун.

"Мы обязаны реагировать на это, поэтому все эти действия выполняются", - отметил он.

В среду на домашнем стадионе "Спартака" пройдет матч 5-го тура чемпионата России между красно-белыми и тульским "Арсеналом".