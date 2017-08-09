СМИ: в Кабуле произошел взрыв

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ТАСС, 9 августа. Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате взрыва, произошедшего в среду в столице Афганистана.
Об этом сообщило агентство Pajhwok на своей официальной странице в Twitter.
По его информации, взрыв произошел в районе Бени Хисар.
One killed and two wounded in blast in PD8, Benihesar area of Kabul city.#Afghanistan pic.twitter.com/oq37RFJPZ6— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 9 августа 2017 г.