СМИ: в Кабуле произошел взрыв

ТАСС, 9 августа. Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате взрыва, произошедшего в среду в столице Афганистана.

Об этом сообщило агентство Pajhwok на своей официальной странице в Twitter.

По его информации, взрыв произошел в районе Бени Хисар.

One killed and two wounded in blast in PD8, Benihesar area of Kabul city.#Afghanistan pic.twitter.com/oq37RFJPZ6 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 9 августа 2017 г.