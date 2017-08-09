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СМИ: в Кабуле произошел взрыв

Происшествия
9 августа, 11:18 дата обновления: 9 августа, 11:49 UTC+3 ТАСС

По предварительным данным, один человек погиб, два получили ранения

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ТАСС, 9 августа. Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате взрыва, произошедшего в среду в столице Афганистана.

Об этом сообщило агентство Pajhwok на своей официальной странице в Twitter.

По его информации, взрыв произошел в районе Бени Хисар.

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