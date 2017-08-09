Один человек погиб и трое получили ранения в массовой драке в Манчестере

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ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и трое были госпитализированы с ножевыми ранениями в результате массой драки в английском Манчестере. Об этом в среду сообщили в пресс-службе полиции графства Большой Манчестер.
Сообщения о драке в районе Мосс Сайд поступили в полицию примерно в 20:40 местного времени (22:40 мск) во вторник. В результате инцидента четыре человека были госпитализированы с ножевыми ранениями, впоследствии один из пострадавших, 18-летний юноша, скончался.
"Мы полностью понимаем обеспокоенность общественности на фоне этой трагической новости. Я хочу заверить, что наши офицеры находятся на месте происшествия, где они работали в течение минувшей ночи, пытаясь установить причины произошедшего", - сказал представитель манчестерской полиции Дэйв Пестер.
Массовая драка произошла в день, когда суд в Манчестере признал виновными в совершении убийства 11 человек, включая 14-летнего подростка, от рук которых в Мосс Сайде в мае прошлого года погиб 18-летний Абдула Хафид. Однако полиция не связывает произошедший инцидент с проходившим судебным процессом.