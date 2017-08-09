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СМИ: в Косове арестованы шесть россиян

Происшествия
9 августа, 11:31 дата обновления: 9 августа, 11:56 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 9, августа. /ТАСС

Они были задержаны при попытке незаконного пересечения границы автономного края

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БЕЛГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Группа из 11 человек (шесть граждан РФ и пять сербов), задержанная при попытке незаконного пересечения границы автономного края Косово, взята под стражу на двое суток.

Об этом сообщили в среду сербскому каналу РТС в полиции непризнанной республики.

Сообщается, что дальнейшую судьбу арестованных сербов и россиян будет решать прокурор.

Ранее косовская полиция сообщила, что заранее получила информацию о готовящемся нарушении вблизи города Подуево. В результате россияне и сербы были задержаны около 13.00 (14:00 мск) вторника в селах Секирача и Медреговац с косовской стороны административной границы. Среди задержанных россиян - двое мужчин и четыре женщины.

Задержанных доставили на допрос.

Заявление посольства РФ

Посольство России в Сербии активно занимается вопросом урегулирования инцидента, сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь российского дипломатического представительства Юрий Пичугин. "В настоящее время ведется разбирательство данного случая при активном участии представителя посольства, который находится в непосредственном контакте с российскими гражданами, ожидаем урегулирования данного вопроса", - заявил дипломат.

"Сотрудник канцелярии посольства РФ в Приштине с момента инцидента с российскими гражданами активно занимается данным вопросом и немедленно выехал к месту их задержания. Со стороны посольства были предприняты все необходимые действия для соблюдения процессуальных норм в отношении граждан России, которым со стороны приштинских властей были предъявлены обвинения в незаконном пересечении административной линии с Косово. Всего было задержано шесть российских граждан, из которых двое являются местными жителями - членами семьи гражданина Сербии", - сообщил Пичугин.

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