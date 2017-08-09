Посольство РФ в Сербии подтвердило задержание шести россиян в Косове

БЕЛГРАД, 9 августа. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Посольство России в Сербии подтвердило факт задержания шести граждан РФ в непризнанной республике Косово. Об этом ТАСС сообщил в среду пресс-секретарь российского дипломатического представительства Юрий Пичугин. Он добавил, что ведомство активно занимается вопросом урегулирования инцидента.

"Сотрудник канцелярии посольства РФ в Приштине с момента инцидента с российскими гражданами активно занимается данным вопросом и немедленно выехал к месту их задержания. Со стороны посольства были предприняты все необходимые действия для соблюдения процессуальных норм в отношении граждан России, которым со стороны приштинских властей были предъявлены обвинения в незаконном пересечении административной линии с Косово. Всего было задержано шесть российских граждан, из которых двое являются местными жителями - членами семьи гражданина Сербии", - сообщил дипломат.

Ранее косовская полиция сообщила о задержании 11 человек - пяти сербов и шести граждан РФ - при попытке незаконного пересечения границы автономного края. В среду национальное телевидение Сербии РТС сообщило, что граждане РФ задержаны на 48 часов.