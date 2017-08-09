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Верховный суд РФ оставил в силе приговор вербовщикам "Хизб ут-Тахрира" из Татарстана

Происшествия
9 августа, 11:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Лидерами организации планировалось вовлечение новых сторонников в антиконституционную деятельность по созданию на территории РФ теократического унитарного государства - так называемого халифата

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Верховный суд РФ признал законным приговор четырем участникам международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ), осужденным на сроки заключения от 16 до 18 лет за вербовку в свои ряды жителей Татарстана. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы суда Валерия Захарова.

"Военная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ, рассмотрев приговор Приволжского окружного военного суда в отношении Шакирова, Юнусова, Ибатуллина и Салимзянова, определила оставить решение суда первой инстанции без изменений и отклонить апелляционную жалобу защиты", - сказала она.

5 апреля Приволжский окружной военный суд приговорил Шакирова Айрата к 18 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год, Юнусова Наиля и Ибатуллина Райнура - к 17 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год, Салимзянова Арслана - к 16 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

Уголовное дело было возбуждено в мае 2015 года по статье УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". С октября 2013 года по апрель 2015 года для увеличения численного состава террористической организации в Татарстане осужденные вербовали в свои ряды жителей республики из числа мусульман. Лидерами организации планировалось вовлечение новых сторонников в антиконституционную деятельность по поэтапному созданию на территории России теократического унитарного государства - так называемого халифата.

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