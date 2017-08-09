Число пострадавших при землетрясении в Синьцзяне возросло до 34 человек

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в результате землетрясения Боро-Тала-Монгольском автономном округе (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай) возросло до 34 человек.

Об этом в среду сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения и ограничению рождаемости.

По данным ведомства, травмы двух пострадавших оцениваются как тяжелые. Еще 32 человека получили легкие ранения. Как отмечается в сообщении, у большинства пострадавших зафиксированы переломы.

Толчки магнитудой 6,6 были зафиксированы в Боро-Тала-Монгольском автономном округе в 7:27 по местному времени (2:27 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 11 км. По данным властей, землетрясение привело к сходу оползней.

В настоящее время сотрудники Министерства общественной безопасности КНР, отряды вооруженной полиции (внутренние войска - прим. ТАСС), пограничники и пожарные принимают участие в операции по поиску пострадавших и расчистке завалов. В зону бедствия направлены продукты питания, палатки, комплекты одежды, одеяла и другие предметы первой необходимости.