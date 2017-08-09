Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число пострадавших при землетрясении в Синьцзяне возросло до 34 человек

Происшествия
9 августа, 11:41 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 9, августа. /ТАСС

Толчки магнитудой 6,6 были зафиксированы в Боро-Тала-Монгольском автономном округе в 2:27 мск

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/ZHENG LEI

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в результате землетрясения Боро-Тала-Монгольском автономном округе (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай) возросло до 34 человек.

Об этом в среду сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения и ограничению рождаемости.

Смотрите также

СМИ: число жертв землетрясения в Китае возросло до 19

В зоне землетрясения на юго-западе Китая зафиксировали более 280 повторных толчков

По данным ведомства, травмы двух пострадавших оцениваются как тяжелые. Еще 32 человека получили легкие ранения. Как отмечается в сообщении, у большинства пострадавших зафиксированы переломы.

Толчки магнитудой 6,6 были зафиксированы в Боро-Тала-Монгольском автономном округе в 7:27 по местному времени (2:27 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 11 км. По данным властей, землетрясение привело к сходу оползней.

В настоящее время сотрудники Министерства общественной безопасности КНР, отряды вооруженной полиции (внутренние войска - прим. ТАСС), пограничники и пожарные принимают участие в операции по поиску пострадавших и расчистке завалов. В зону бедствия направлены продукты питания, палатки, комплекты одежды, одеяла и другие предметы первой необходимости.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
2
СМИ: в столице Черногории прогремел мощный взрыв
3
Власти Украины обеспокоены заявлениями лидера германской СвДП по Крыму
4
Движение транспорта после ДТП на Варшавском шоссе восстановлено
5
СБУ проводит обыски в редакции украинского издания "Страна"
6
СМИ: в Саудовской Аравии умер 26-летний принц
7
СМИ: в Косове арестованы шесть россиян
Темы дня
Новости партнеров
Реклама