Число пострадавших при землетрясении в Синьцзяне возросло до 34 человек

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ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в результате землетрясения Боро-Тала-Монгольском автономном округе (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай) возросло до 34 человек.
Об этом в среду сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения и ограничению рождаемости.
По данным ведомства, травмы двух пострадавших оцениваются как тяжелые. Еще 32 человека получили легкие ранения. Как отмечается в сообщении, у большинства пострадавших зафиксированы переломы.
Толчки магнитудой 6,6 были зафиксированы в Боро-Тала-Монгольском автономном округе в 7:27 по местному времени (2:27 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 11 км. По данным властей, землетрясение привело к сходу оползней.
В настоящее время сотрудники Министерства общественной безопасности КНР, отряды вооруженной полиции (внутренние войска - прим. ТАСС), пограничники и пожарные принимают участие в операции по поиску пострадавших и расчистке завалов. В зону бедствия направлены продукты питания, палатки, комплекты одежды, одеяла и другие предметы первой необходимости.