Нападение на военных под Парижем расследует антитеррористическое подразделение прокуратуры

Шляхтин: РССС не договорился с IAAF об участии российских легкоатлетов в Универсиаде-2017Спорт 9 августа, 13:37
FISU: российские легкоатлеты на Универсиаде могли выступить только под нейтральным флагомСпорт 9 августа, 13:29
Российские легкоатлеты не выступят на Универсиаде 2017 годаСпорт 9 августа, 13:24
Финансовый директор "Алросы" покидает компаниюЭкономика и бизнес 9 августа, 13:19
Челябинская область расширяет программу переселения граждан из аварийного жильяНовости партнеров 9 августа, 13:12
Погрузка на Октябрьской желдороге за 7 месяцев сократилась на 3%, до 57,4 млн тоннТранспорт 9 августа, 12:58
Российский боксер Магомедов расторг контракт с промоутерской компанией Main EventsСпорт 9 августа, 12:55
Правительство Украины аннулировало соглашение с РФ по военному экспортуМеждународная панорама 9 августа, 12:54
Пассажиропоток аэропорта Астрахани за 7 месяцев увеличился на 12,5%, до 334 тыс. человекТранспорт 9 августа, 12:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа начало расследование по факту нападения на военнослужащих в пригороде французской столицы.
Об этом сообщает AFP.
В среду утром в Леваллуа-Перре (пригород Парижа) неизвестный злоумышленник, находясь за рулем автомобиля марки BMW, совершил наезд на группу военнослужащих. В результате шесть военнослужащих пострадали, из них трое получили серьезные ранения.
Как отмечается, дело начато по статье "Покушение на жизнь представителей власти в связи с терактом".
Расследование поручено региональному полицейскому управлению.