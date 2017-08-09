Нападение на военных под Парижем расследует антитеррористическое подразделение прокуратуры

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа начало расследование по факту нападения на военнослужащих в пригороде французской столицы.

Об этом сообщает AFP.

В среду утром в Леваллуа-Перре (пригород Парижа) неизвестный злоумышленник, находясь за рулем автомобиля марки BMW, совершил наезд на группу военнослужащих. В результате шесть военнослужащих пострадали, из них трое получили серьезные ранения.

Как отмечается, дело начато по статье "Покушение на жизнь представителей власти в связи с терактом".

Расследование поручено региональному полицейскому управлению.