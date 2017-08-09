Проверка не выявила никаких опасных предметов на стадионе "Открытие Арена" в Москве

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Взрывного устройства и других опасных предметов по результатам проверки на стадионе "Открытие-Арена" в Москве не обнаружено.
"Проверка на одном из спортивных объектов на северо-западе столицы завершена. Никаких опасных предметов не обнаружено", - сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
В среду утром неизвестный сообщил о якобы заложенной бомбе на стадионе московского "Спартака", из-за чего была проведена эвакуация с арены порядка 50 человек. После этого полицейские установили и доставили в отделение лжетеррориста, который, как выяснилось, находился в состоянии алкогольного опьянения.
В среду на "Открытие-Арене" состоится матч в рамках пятого тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и тульским "Арсеналом".