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Проверка не выявила никаких опасных предметов на стадионе "Открытие Арена" в Москве

Происшествия
9 августа, 13:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

В среду утром неизвестный сообщил о якобы заложенной бомбе на стадионе московского "Спартака", из-за чего была проведена эвакуация с арены порядка 50 человек

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Взрывного устройства и других опасных предметов по результатам проверки на стадионе "Открытие-Арена" в Москве не обнаружено.

"Проверка на одном из спортивных объектов на северо-западе столицы завершена. Никаких опасных предметов не обнаружено", - сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В среду утром неизвестный сообщил о якобы заложенной бомбе на стадионе московского "Спартака", из-за чего была проведена эвакуация с арены порядка 50 человек. После этого полицейские установили и доставили в отделение лжетеррориста, который, как выяснилось, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В среду на "Открытие-Арене" состоится матч в рамках пятого тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и тульским "Арсеналом".

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