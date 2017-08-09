Источник: место убийства директора "Океанариума" попало в "слепую зону" камер наблюдения

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Большое число выходов из парка, где был убит гендиректор "Океанариума" Андрей Чернов, осложняет поиск подозреваемого в преступлении. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, место убийство попало в "слепую зону".
"Место убийства бизнесмена не попало в поле зрения камер. Кроме того, большое количество входов и выходов в парк осложняет установление подозреваемого", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, найденные около тела Чернова гильзы отправлены на баллистическую экспертизу.
52-летний Чернов был убит 4 августа во время утренней пробежки в Суворовском парке на западе Москвы. Киллер произвел, предположительно из пистолета ТТ, семь выстрелов в Чернова, шесть из них попали в жертву. Со слов родственников и знакомых убитого, у него не было никаких проблем с текущим бизнесом или конфликтов с конкурентами.
Ранее старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что по указанию руководителя главка Александра Дрыманова дело об убийстве бизнесмена по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия") передано в управление по расследованию особо важных дел. Следствие отрабатывает различные версии совершения преступления, в том числе связанную с предпринимательской деятельностью.