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Пожару в торговых павильонах в центре Москвы присвоен повышенный номер сложности

Происшествия
9 августа, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Пожар на Таганской площади начался ранее в среду, 120 человек были эвакуированы из горящего здания

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Пожару в торговых павильонах на Таганской площади в центре Москвы присвоен повышенный второй номер сложности из пяти. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

На месте ЧП работают 18 подразделений и 52 человека личного состава. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве ТАСС рассказали, что сообщение о возгорании на Таганской площади поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 13:05 мск.

"Пожар происходит в трехэтажном административном здании с мансардой в доме номер 86 на Таганской площади", - сказал источник в экстренных службах Москвы.

Из здания до прибытия пожарных подразделений были эвакуированы 120 человек. "В настоящее время огонь ликвидирован на площади 50 кв. метров, горела обшивка утеплителя на фасаде здания, огонь частично ушел на мансарду", - добавил собеседник агентства. Пожарные подразделения проверяют, есть ли на верхних этажах люди.

В здании находятся торговый центр, кафе "Шоколадница", букмекерская контора "Лига ставок", магазины мобильной связи. В связи с пожаром в районе Таганской площади ограниченно движение транспорта. По данным "Яндекс карты", на внутренней стороне Садового кольца затор растянулся от метро "Таганская" до метро "Павелецкая".

В связи с затруднением движения спасатели просят выбирать пути объезда."На Таганской площади, 86 проводятся аварийно-спасательные работы, заранее выбирайте пути объезда", - сообщили в ГУ МЧС РФ по Москве.
 

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