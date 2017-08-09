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Обвинение просит девять лет для обвиняемого в подготовке теракта в Ростове жителя Украины

Происшествия
9 августа, 14:45 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 9, августа. /ТАСС

Гражданину РФ Максиму Смышляеву просят назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Гособвинитель в среду попросил приговорить к девяти годам лишения свободы жителя Украины Артура Панова, который обвиняется в подготовке теракта в Ростове-на-Дону в одном из супермаркетов города. Его предполагаемого сообщника Максима Смышляева обвинение просит приговорить к 10 годам лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Прошу суд признать подсудимого Артема Панова виновным и назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего со штрафом 40 тыс. рублей, а Максима Смышляева признать виновным и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал гособвинитель.

Перед началом прений защита Панова и Смышляева подала ходатайство о признании ряда доказательств недопустимыми, но гособвинитель настояла на отказе по ходатайству. Судья принял решение отказать защите, но учесть наличие заявления об этом ходатайстве при вынесении окончательного решения.

Как ранее сообщалось, Панов обвиняется по статьям уголовного кодекса РФ "Содействие террористической деятельности", "Подготовка к теракту", "Незаконное изготовление взрывчатых веществ", а Смышляев - по статье "Содействие террористической деятельности". Наказание по данным статьям предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Дело о подготовке теракта

По предварительной версии, Панов, являясь активным приверженцем идей украинского национализма, решил совершить в Ростове-на-Дону террористический акт с помощью самодельного взрывного устройства в месте массового скопления людей. Для этого он начал переписку в социальных сетях со Смышляевым, который по своим идеологическим и политическим взглядам являлся противником действующей власти в РФ.

В домашних условиях Панов изготовил и хранил взрывчатые вещества и устройства. В период с ноября по декабрь 2015 года он проводил поиск потенциальных объектов с массовым пребыванием людей. Позже, как рассказал Панов во время одного из заседаний, он решил совершить теракт в гипермаркете "Окей" на улице Малиновского.

Панов сообщил Смышляеву о денежном вознаграждении и помощи в выезде за пределы России с целью избежать уголовной ответственности за преступление.

Панову на момент совершения преступления еще не исполнилось 18 лет. В начале декабря 2015 года он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Ростове- на-Дону, Смышляев был задержан в апреле 2016 года.

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