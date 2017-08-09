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Родственники экс-главбуха "Седьмой студии" пожаловались в СК на слежку

Происшествия
9 августа, 14:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

По словам дочери и сестры Нины Масляевой, их преследуют неизвестные мужчины, которые пытаются сделать фотографии и узнать маршруты передвижения

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Дочь и сестра фигурантки дела о хищениях государственных средств - бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой - пожаловались следствию на слежку и преследование со стороны неизвестных, которые, по их мнению, могут быть связаны с другими фигурантами дела и режиссером Кириллом Серебренниковым. Как передает корреспондент ТАСС, это следует из заявления родственников Масляевой, оглашенном в Мосгорсуде.

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"Неизвестными мужчинами осуществляется слежка за мной и систематическое преследование", - говорится в заявлении дочери Масляевой Ольги. В показаниях следствию она указывает, что подозревает в организации преследования "бывших коллег матери - Серебренникова, Итина, Малобродского". Согласно заявлениям, неизвестные мужчины следили за дочерью и сестрой Масляевой, пытались сфотографировать и выяснить маршруты передвижения. В заявлениях также говорится о попытках бывших коллег предложить новых адвокатов для Масляевой, которая ранее признала вину.

Мосгорсуд рассматривает в среду жалобу на продление до 19 октября срока ареста экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому и Масляевой, а также срока домашнего ареста экс-гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину.

Малобродский отбывает арест в СИЗО № 1 ("Матросская Тишина"). Он был задержан по подозрению в хищении выделенных организации бюджетных средств, свою вину не признает. Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением (ГСУ) СК РФ по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), затем дело передали в управление по особо важным делам СК РФ.

Дело "Седьмой студии"

По версии следствия, лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" с 2011 года по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные государством на развитие и популяризацию искусства. Следствие считает, что Малобродский, Итин и Масляева подготовили фиктивные документы на подготовку гастролей и постановку спектакля "Сон в летнюю ночь", который поставлен не был. По данному эпизоду им вменяется хищение более двух миллионов рублей.

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Кирилла Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке театра, музыки, танца и визуального искусства. Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета.

Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013-2015 годах.

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Темы
Ситуация вокруг "Седьмой студии"
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Серебренников, Кирилл Семенович
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