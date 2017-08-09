Третий номер сложности присвоен пожару на Таганской площади в Москве

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Пожару на Таганской площади в Москве присвоен третий номер сложности из пяти. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.
"Пожару на Таганской площади присвоен ранг пожара № 3. На место пожара прибыл начальник столичного главка МЧС РФ Илья Денисов", - сказал источник.
Лаборатория для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе направлена на место пожара, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. "К месту пожара выдвинулась лаборатория для замера проб воздуха. Также организовано информирование населения о пожаре", - сказал собеседник агентства.
Ранее пожару на Таганской площади, 86 был присвоен повышенный второй номер сложности из пяти. В связи с возгоранием ограниченно движение транспорта, спасатели просят выбирать пути объезда.