Экс-главбух "Седьмой студии" дала показания против Серебренникова

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ТАСС, 9 августа. Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева дала прямые показания против режиссера Кирилла Серебренникова по делу о хищениях государственных средств. Это следует из показаний Масляевой, которые она дала в среду в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на продление ареста экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому.
"Кирилл Серебренников разработал план для хищения средств, выделенных на проект "Платформа". Серебренников и Малобродский обналичивали средства с моей помощью", - огласила судья показания Масляевой.
Из показаний экс-сотрудницы театральной компании и ряда других свидетелей также следует, что "Седьмая студия" занималась "отмыванием денег" и в ней была "черная касса" для проведения нелегальных операций.
В показаниях также говорится о конфликтах Масляевой и Малобродского в связи с проведением незаконных операций и уточняются некоторые подробности возможного отмывания денег.
Кроме того, из оглашенных материалов следует, что в связи с получением признательных показаний фигурантам дела были предъявлены "расширенные обвинения", но их суть пока остается неизвестной.
Адвокат Малобродского Ксения Карпинская сообщила, что следствие не изменило процессуальный статус Серебренникова.
"Правовой статус Серебренникова в связи с предъявлением фигурантам расширенного обвинения не изменился", - сказала она.
Адвокат отметила, что защите непонятны новые расширенные обвинения, предъявленные фигурантам дела, а также установленная сумма ущерба. "Согласно оглашенным сегодня материалам, сумма ущерба, вменяемая по делу, достигла 68 млн рублей, но на продлении ареста в Басманном суде в конце июля она составляла 70 млн рублей, а раньше обвиняемым вменялось около 2 млн рублей ущерба. При этом на сайте Следственного комитета содержится информация о 200 млн рублей. Мы обвинения не понимаем", - отметила адвокат.
Карпинская подчеркнула, что Малобродский продолжает отрицать вину. "Следствие опирается на несвязанные между собой показания, данные за разные периоды времени, в том числе и за те, когда Малобродский не работал в "Седьмой студии". Ранее мы полагали, что обвинение касается спектакля "Сон в летнюю ночь", но 25 июля были предъявлены новые обвинения, и теперь речь идет о том, что сама студия изначально была создана для хищений. Но конкретные пункты обвинений пропали", - заключила адвокат.
Малобродский содержится в СИЗО № 1 ("Матросская Тишина"). Он был задержан по подозрению в хищении выделенных организации бюджетных средств.
Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением (ГСУ) СК РФ по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). 6 июля стало известно, что дело передано в управление по особо важным делам СК РФ.
По версии следствия, лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" с 2011 года по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные государством на развитие и популяризацию искусства. Следствие считает, что Малобродский, Итин (бывший гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Юрий Итин) и Масляева подготовили фиктивные документы на подготовку гастролей и постановку спектакля "Сон в летнюю ночь", который поставлен не был. По данному эпизоду им вменяется хищение более 2 млн рублей.
Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Кирилла Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке театра, музыки, танца и визуального искусства. Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета. Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013-2015 годах.