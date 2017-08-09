Экс-главбух "Седьмой студии" дала показания против Серебренникова

ТАСС, 9 августа. Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева дала прямые показания против режиссера Кирилла Серебренникова по делу о хищениях государственных средств. Это следует из показаний Масляевой, которые она дала в среду в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на продление ареста экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому.

"Кирилл Серебренников разработал план для хищения средств, выделенных на проект "Платформа". Серебренников и Малобродский обналичивали средства с моей помощью", - огласила судья показания Масляевой.

Из показаний экс-сотрудницы театральной компании и ряда других свидетелей также следует, что "Седьмая студия" занималась "отмыванием денег" и в ней была "черная касса" для проведения нелегальных операций.

В показаниях также говорится о конфликтах Масляевой и Малобродского в связи с проведением незаконных операций и уточняются некоторые подробности возможного отмывания денег.

Кроме того, из оглашенных материалов следует, что в связи с получением признательных показаний фигурантам дела были предъявлены "расширенные обвинения", но их суть пока остается неизвестной.

Процессуальный статус не изменился

Адвокат Малобродского Ксения Карпинская сообщила, что следствие не изменило процессуальный статус Серебренникова.

"Правовой статус Серебренникова в связи с предъявлением фигурантам расширенного обвинения не изменился", - сказала она.

Адвокат отметила, что защите непонятны новые расширенные обвинения, предъявленные фигурантам дела, а также установленная сумма ущерба. "Согласно оглашенным сегодня материалам, сумма ущерба, вменяемая по делу, достигла 68 млн рублей, но на продлении ареста в Басманном суде в конце июля она составляла 70 млн рублей, а раньше обвиняемым вменялось около 2 млн рублей ущерба. При этом на сайте Следственного комитета содержится информация о 200 млн рублей. Мы обвинения не понимаем", - отметила адвокат.

Карпинская подчеркнула, что Малобродский продолжает отрицать вину. "Следствие опирается на несвязанные между собой показания, данные за разные периоды времени, в том числе и за те, когда Малобродский не работал в "Седьмой студии". Ранее мы полагали, что обвинение касается спектакля "Сон в летнюю ночь", но 25 июля были предъявлены новые обвинения, и теперь речь идет о том, что сама студия изначально была создана для хищений. Но конкретные пункты обвинений пропали", - заключила адвокат.

Малобродский содержится в СИЗО № 1 ("Матросская Тишина"). Он был задержан по подозрению в хищении выделенных организации бюджетных средств.

Суть уголовного дела

Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением (ГСУ) СК РФ по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). 6 июля стало известно, что дело передано в управление по особо важным делам СК РФ.

По версии следствия, лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" с 2011 года по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные государством на развитие и популяризацию искусства. Следствие считает, что Малобродский, Итин (бывший гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Юрий Итин) и Масляева подготовили фиктивные документы на подготовку гастролей и постановку спектакля "Сон в летнюю ночь", который поставлен не был. По данному эпизоду им вменяется хищение более 2 млн рублей.

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Кирилла Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке театра, музыки, танца и визуального искусства. Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета. Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013-2015 годах.