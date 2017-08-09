Вооруженные люди захватили гостиницу в центре Риги

РИГА, 9 августа. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Вооруженные люди в среду захватили гостиницу в центре латвийской столицы.

Причиной инцидента стал конфликт между владельцем и арендатором отеля, сообщила корреспонденту ТАСС представитель Государственной полиции Латвии Саманта Чапковска.

"Никакого ограбления гостиницы не было. Причина - конфликт между владельцем и арендатором отеля", - сказала она. "Между ними произошел гражданско-правовой спор. В этой связи уже начата проверка, уголовный процесс по этому делу возбужден не был", - добавила Чапковска.

По ее словам, полиция уже покинула место происшествия.

Инцидент произошел в расположенной в Старой Риге гостинице Hotel Garden Palace. Как сообщил местному интернет-изданию Neatkarīgā Rīta Avīze глава правления отеля Улдис Скудра, неизвестные вооруженные люди ворвались в здание, начали заходить в номера и выгнали одну из постоялиц на улицу. Владельцы гостиницы, работа которой оказалась парализована, обратились в этой связи в правоохранительные органы.