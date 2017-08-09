Произошло обрушение мансардной части горящего здания на Таганской площади в Москве

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Произошло обрушение мансардной части горящего здания на Таганской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
По данным ГУ МЧС по Москве, пожар в торговом центре на Таганской площади распространился на площади 1,5 тыс. кв. м.
"Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Передвижная лаборатория ГУ МЧС России по Москве осуществляет мониторинг воздуха в районе пожара", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время авиация МЧС находится в готовности к тушению возгорания. "В готовности приводятся два вертолета Ка-32 МАЦ с ВСУ-5", - добавил собеседник.
Также в готовности к тушению находятся авиационные суда Московского авиационного центра, отметил руководитель ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов. "Приведена в готовность группировка МАЦ", - заявил Денисов журналистам. Он отметил, что при необходимости, авиация будет задействована в тушении пожара.
По словам Денисова, информации о пострадавших не поступало, и "до прибытия пожарно-спасательных подразделений была организована эвакуация людей из здания".
В среду на Таганской площади в торговом центре "Атом" произошел пожар на мансардном этаже двухэтажного здания. Пожару присвоен третий номер сложности. В здании находятся торговый центр, кафе "Шоколадница", букмекерская контора "Лига ставок", магазины мобильной связи. В связи с пожаром в районе Таганской площади ограниченно движение транспорта.