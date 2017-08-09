Судья на машине насмерть сбил женщину под Ярославлем

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ТАСС, 9 августа. Судья областного суда Ярославской области насмерть сбил на автомобиле женщину на трассе в Ярославской области.
Как сообщили в среду в пресс-службе регионального управления СК, по данному факту проводится проверка.
"9 августа 2017 года в 7:50 в результате ДТП, произошедшего на трассе Ярославль - Рыбинск, погибла женщина-пешеход. За рулем автомобиля находился судья Ярославского областного суда", - говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, водитель был трезв. "По факту случившегося следователи проводят проверку, опрашивают очевидцев и проводят осмотр места происшествия", - отметили в ведомстве.
Согласно законодательству, действующий судья обладает неприкосновенностью - он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности до отстранения его от должности. Кроме того, он также не может быть задержан или помещен под стражу без согласия квалификационной коллегии судей.