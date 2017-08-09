СМИ: два самолета не смогли совершить запланированную посадку в Лиссабоне из-за дрона

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ТАСС, 9 августа. Два пассажирских самолета, готовившихся к посадке в международном аэропорту португальской столицы, вынуждены были прервать маневр из-за дрона вблизи воздушной гавани. Об этом сообщил в среду еженедельник Portugal News.
По его информации, инцидент произошел в воскресенье. В конечном счете лайнер авиакомпании EasyJet пришлось перенаправить для посадки в аэропорт Порту в 300 км от Лиссабона.
Как передало агентство EFE, с учетом данного инцидента в текущем году в Португалии уже были зарегистрированы 18 подобных случаев.