В Казани возбуждено дело по факту незаконного сброса нефтепродуктов на улице

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Татарстане по факту несанкционированного сброса отходов, загрязненных нефтепродуктами, ущерб от которого составил 19 млн. рублей, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Ведомство уточняет, что дело возбуждено следственным управлением СК РФ по Татарстану по постановлению прокуратуры.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение или заражение окружающей среды). Размер вреда, причиненного окружающей среде, превысил 19 млн рублей", - пояснили в пресс-службе.

По данным прокуратуры, сброс отходов, загрязненных нефтепродуктами, совершили неустановленные лица на одной из улиц Казани, недалеко от Порохового завода. Ведомство отмечает, что объем сброса составил 252 кубометра на земельном участке площадью 120 кв. м .

Информация о нарушении поступила в ведомство в середине мая 2017 года. Татарская природоохранная межрайонная прокуратура с привлечением специалистов Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана провела проверку, по итогам которой возбудили дело.

Анализы показали, что данные отходы являются токсичными и относятся к первому классу опасности для окружающей природной среды. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.