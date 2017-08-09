Суд приговорил обвиняемого в нападении на полицейских 26 марта Косых к четырем годам

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в среду приговорил к четырем годам колонии общего режима участника несанкционированной акции 26 марта на Пушкинской площади Андрея Косых, обвиняемого в сопротивлении сотрудникам полиции и применении к ним насилия. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать подсудимого Косых виновным в инкриминируемых преступлениях и назначить наказание в виде четырех лет колонии общего режима", - огласила решение судья Екатерина Коротова.

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить для подсудимого наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима. Защита подсудимого в свою очередь и сам Косых просили суд о снисхождении.

Косых обвиняется по ч. 1 и ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного и опасного для жизни и здоровья, по отношении к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). По версии следствия, обвиняемый оказал сопротивление сотрудникам полиции и ударил одного из них кулаком по голове, а второго - ногой, что повлекло у него черепно-мозговую травму.

В связи с тем, что подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном, слушание уголовного дела в отношении него в суде прошло в особом порядке, то есть без исследования доказательств.

Дело о беспорядках

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося 26 марта на Пушкинской площади и близлежащей территории, по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По уголовному делу были арестованы шесть человек. По данным СК, в ходе расследования была установлена причастность Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулия, Андрея Косых, Дмитрия Крепкина и Дмитрия Борисова к совершению преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

18 мая суд вынес первый приговор по этому делу - к восьми месяцам колонии был приговорен Кулий. 24 мая на 1,5 года колонии был осужден Шпаков, 20 июля суд приговорил к 2,5 года колонии Зимовца. Дело в отношении Крепкина ранее было направлено в суд.