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Главный прокурор Косова назвал причины задержания россиян в непризнанной республике

Происшествия
9 августа, 19:00 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 9, августа. /ТАСС

По утверждению Имера Беки, группа из шести россиян и пяти сербов незаконно пересекла границу в неположенном месте, а также якобы принадлежала к некой "группе, проводящей учения"

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БЕЛГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Главный прокурор непризнанной республики Косово Имер Бека объяснил причины задержания россиян и сербов на административной линии с Сербией. По утверждению Беки, группа из шести россиян и пяти сербов незаконно пересекла границу в неположенном месте, а также якобы принадлежала к некой "группе, проводящей учения".

"Группа российских и сербских граждан задержана из-за нелегального пересечения границы. У нас есть предварительные признаки, что они являются частью какой-то группы, которая проводила учения на севере Косова, но мы сомневаемся, что это они", - сказал прокурор.

Глава Канцелярии по делам Косова и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Марко Джурич осудил действия косовской полиции. "Самым острым образом осуждаю произвол полиции и органов правосудия автономного края, в результате которого задержана группа граждан Сербии и России вблизи административной границы в ходе посещения Косова и Метохии, как попытку политического злоупотребления ситуацией и требую, чтобы они были немедленно отпущены на свободу", - заявил Джурич, добавив, что среди задержанных беременная женщина и несовершеннолетняя. По словам Джурича, Кацелярия по КиМ в сотрудничестве с российскими дипломатами оказывает задержанным всю необходимую правовую поддержку.

Ранее пресс-секретарь посольства России в Сербии Юрий Пичугин сообщил ТАСС, что российские дипломаты активно занимаются вопросом урегулирования инцидента с задержанием шести граждан РФ в непризнанной республике Косово. "В настоящее время ведется разбирательство данного случая при активном участии представителя посольства, который находится в непосредственном контакте с российскими гражданами, ожидаем урегулирования данного вопроса", - заявил дипломат.

Пичугин сообщил, что сразу после задержания граждан РФ на место происшествия прибыл российский дипломат. "Со стороны посольства были предприняты все необходимые действия для соблюдения процессуальных норм в отношении граждан России, которым со стороны приштинских властей были предъявлены обвинения в незаконном пересечении административной линии с Косово. Всего было задержано шесть российских граждан, из которых двое являются местными жителями - членами семьи гражданина Сербии", - сообщил дипломат.

Задержание россиян

Ранее косовская полиция сообщила о задержании группы из шести граждан РФ и пяти сербов при попытке незаконного пересечения границы Косова. Правоохранители заявили, что заранее получили информацию о готовящемся нарушении на границе вблизи города Подуево. В результате россияне и сербы были задержаны около 13 часов (14:00 мск) вторника в селах Секирача и Медреговац, с косовской стороны административной границы. Среди задержанных россиян - двое мужчин и четыре женщины.

Задержанных доставили на допрос в полицию. Об инциденте уведомлены Адвокатская палата Косова и расположенная в Приштине канцелярия посольства РФ в Сербии. В среду национальное телевидение Сербии РТС сообщило, что граждане РФ задержаны на 48 часов.

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