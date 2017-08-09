Власти Китая эвакуировали из зоны землетрясения в Сычуани более 60 тыс. человек

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Уже более суток экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию в районе землетрясения в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань, Юго- Западный Китай). Как сообщило в среду Центральное телевидение Китая, к настоящему времени из опасных районов эвакуировано более 60 тыс. человек.

ТАСС/Reuters

Район бедствия продолжают сотрясать повторные подземные толчки, однако спасатели и военные, несмотря на опасность, не прекращают работу по расчистке дорог в горных ущельях, поскольку только так можно восстановить транспортное сообщение с удаленными населенными пунктами.

Жертвы и пострадавшие

По последним данным властей, в результате землетрясения погибли по меньшей мере 19 человек, еще 263 получили ранения. Десять пострадавших получили тяжелые травмы, трое из них находятся в критическом состоянии. Ранения 253 человек оцениваются медиками как легкие.

Как сообщили представители экстренного штаба, уже удалось установить личность десяти погибших. Все они граждане КНР: восемь были туристами, двое - местными жителями. Еще девять жертв не имели при себе никаких документов.

По данным СМИ, среди раненых двое иностранцев - это гражданин Франции и подданная Канады. МИД КНР уже подтвердил информацию о том, что среди пострадавших есть иностранные туристы, однако не стал уточнять их гражданство. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Гэн Шуана, китайские власти уже уведомили посольства соответствующих стран, а самим пострадавшим оказана медицинская помощь.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, 18-летний француз получил травмы обеих нижних конечностей, ему была необходима срочная операция на правой ноге для предотвращения заражения крови. Подданная Канады получила легкое ранение головы.

Россияне не пострадали

Еще во вторник вечером, спустя несколько часов после землетрясения Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем заявлении отметила низкую вероятность того, что среди пострадавших туристов окажутся российские граждане.

В среду эту информацию подтвердил Ростуризм. "По информации Ситуационно-кризисного центра МИД, на данный момент сведений о наличии среди пострадавших российских граждан нет. Обращений в дипломатические представительства России от российских граждан не зафиксировано", - говорится в сообщении Ростуризма. В ведомстве также добавили, что специалисты продолжают уточнять информацию.

Ростуризм рекомендовал российским гражданам, находящимся на территории Китая, сохранять спокойствие, не поддаваться панике и следовать указаниям властей.

Во вторник вечером посольство России в Китае также опубликовало соответствующее заявление. "По имеющейся информации, российских граждан среди пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань нет. Кроме того, на 8 августа официально находившихся в районе бедствия россиян также не зафиксировано", - сказано в сообщении дипмиссии.

Россия предложила помощь

Пресс-служба МЧС РФ сообщила ТАСС, что глава ведомства Владимир Пучков предложил помощь министру гражданской администрации КНР Хуан Шусяню в ликвидации последствий землетрясения в уезде Цзючжайгоу. Глава МЧС России отправил телеграмму министру гражданской администрации Китайской Народной Республики господину Хуан Шусяню, в которой выразил соболезнования и предложил помощь российских спасателей.

"Спасатели МЧС России имеют большой опыт ликвидации последствий землетрясений за рубежом, они участвовали в различных поисково-спасательных операциях, вызванных этим стихийным бедствием, в разных точках мира - на Гаити, в Турции, Японии, Непале и Чили", - подчеркнули в ведомстве.

Спасательная операция

Местные власти до сих пор не могут оценить размер ущерба от удара стихии. На нынешнем этапе приоритетной задачей является поиск раненых, оказание помощи пострадавшим и эвакуация населения в безопасные районы.

Поисково-спасательная операция осложняется тем, что уезд Цзючжайгоу находится в труднодоступной горной местности. Многие населенные пункты расположены в удаленных районах и связаны с внешним миром буквально одной или двумя дорогами, проложенными в ущельях или у подножий скал. По этой причине после того, как подземные толчки спровоцировали обвал грунта, несколько поселков и деревень оказались отрезаны от большой земли. По этой причине для экстренной госпитализации тяжело раненых власти задействовали вертолеты армейской авиации. Винтокрылые машины также доставляют местным жителям предметы первой необходимости.

Инженерные войска, спасатели и дорожные службы предпринимают попытки восстановить автомобильное сообщение, однако повторные подземные толчки вызывают новые обрушения породы. Местные власти уже эвакуировали более 60 тыс. человек, однако из-за афтершоков еще несколько тысяч жителей и туристов по-прежнему не могут покинуть опасный район.

По данным властей, в результате землетрясения подтверждено повреждение более 1,6 тыс. зданий. Однако, по предварительной оценке Министерства гражданской администрации, всего от подземных толчков тот или иной урон могли получить около 24 тыс. домов.

Правительство страны уже создало фонд для выплаты пособий пострадавшим от землетрясения. Его объемом составил около 30 млн долларов. Подача электричества, водоснабжение и связь в крупнейших населенных пунктах уезда уже восстановлены. Непосредственно в зоне бедствия действует сводный отряд из 500 медиков. К ликвидации последствий землетрясения привлечены несколько тысяч пожарных, полицейских, сотрудников экстренных служб, военнослужащих и добровольцев, а также несколько сотен единиц спецтехники.

Подземные толчки

Первые подземные толчки в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань) были зафиксированы во вторник в 21:19 по местному времени (16:19 мск). Магнитуда самого сильного из них достигла 7,0. Очаг залегал на глубине 20 километров. Эпицентр находился, по предварительным оценкам, в 280-300 км к северо-западу от города Чэнду (административный центр Сычуань).

Подземные толчки также ощущались в городах Ланьчжоу, Чунцин, Миньян и Сиань. На протяжении следующих суток было зафиксировано около тысячи афтершоков. Для ликвидации последствий землетрясения экстренный штаб мобилизовал подразделения Народно-освободительной армии Китая, вооруженной милиции (внутренние войска - прим. ТАСС), пожарных, полиции, а также народного ополчения.

Землетрясение в Синьцзяне

Утром в среду в Боро-Тала-Монгольском автономном округе (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай) были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,6. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 км.

В результате этого землетрясения пострадали 34 человека. Два жителя получили тяжелые травмы, однако гибели людей удалось избежать.

В течение нескольких часов после основных толчков было зафиксировано более сотни афтершоков. Толчки привели к обвалам горной породы и сходу оползней. Всего разрушено 142 здания, еще около тысячи домов были повреждены.

В настоящее время в районе бедствия работают экстренные службы. Власти также направили в этот район палатки, одеяла, теплые вещи, медикаменты, продукты и другие предметы первой необходимости.

Как сообщили сейсмологи, землетрясения в провинции Сычуань и Синьцзяне не связаны между собой. Однако, как утверждают специалисты, высокая вероятность повторных толчков, а также смещение грунта и породы могут в ближайшие несколько дней привести к сходу оползней, а также селей в случае дождей.