За 3,5 года более 400 депутатов осуждены за коррупционные преступления

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Более 400 депутатов регионального и муниципального уровня осуждены за коррупционные преступления за последние 3,5 года. Об этом сообщил в интервью интернет-изданию "Газета.ру" начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александр Русецкий.

"За последние три с половиной года за совершение коррупционных преступлений осуждено более 45 тыс. человек, из которых 4,5 тыс. являлись должностными лицами правоохранительных органов. За этот же период обвинительные приговоры по коррупционным делам вынесены в отношении более 400 депутатов представительных органов регионального и муниципального уровня", - сообщил Русецкий.

Также за этот период почти 3 тыс. должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления осуждены за коррупцию. Большинство из них - главы муниципальных образований и местных администраций.

Ущерб от коррупционных преступлений

Русецкий отметил, что доля ущерба от коррупционных преступлений составляет около 10% от причиняемого ущерба всеми преступлениями в России. За 2,5 года ущерб от коррупции превысил 130 млрд рублей.

"По статистике, доля материального ущерба от коррупционных преступлений из года в год составляет примерно 10% от суммы ущерба, причиняемого всеми видами преступлений в целом по России, а размер причиненного преступлениями коррупционной направленности материального ущерба за последние два с половиной года превысил 130 млрд рублей", - сказал он.

Русецкий добавил, что возмещать ущерб от коррупции удается все чаще. "За последние 2,5 года только добровольно погашенный ущерб составил порядка 10 млрд рублей. При этом приняты меры по обеспечению его взыскания на сумму свыше 70 млрд рублей", - сказал Русецкий, отметив, что речь идет об изъятом и арестованном имуществе.

Количество выявленных преступлений выросло

Количество выявляемых коррупционных преступлений выросло более чем в три раза за 10 лет, сообщил Русецкий.

"За десять лет органами прокуратуры РФ выявлено свыше 3 млн нарушений законодательства о противодействии коррупции. В 2007 году таких нарушений выявлено 106,5 тыс., в 2008 году - уже 208 тыс., а к 2016 году оно возросло до 325 тыс. Только за первое полугодие текущего года уже выявлено свыше 160 тыс. фактов коррупции", - сказал он.

По словам Русецкого, за 10 лет прокуроры привлекли более 560 тыс. лиц к дисциплинарной ответственности и более 86 тыс. лиц - к административной ответственности. "Все чаще по инициативе прокуроров за коррупционные правонарушения чиновников увольняют со службы в связи с утратой доверия. Только за прошлый год по такому основанию уволено около 380 лиц, в первом полугодии нынешнего года - почти столько же", - добавил Русецкий.