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Тропический шторм "Франклин" на пути к Мексике превратился ураган

Происшествия
10 августа, 2:05 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 10, августа. /ТАСС

В штате Веракрус объявлен максимальный уровень тревоги, проводится эвакуация жителей

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МЕХИКО, 10 августа. /ТАСС/. Тропический шторм "Франклин", приближающийся к побережью мексиканского штата Веракрус, усилился до урагана первой (из пяти) категории по шкале Саффира-Симпсона. Об этом сообщила в среду Национальная метеорологическая служба Мексики. В связи с разгулом стихии в регионе объявлен максимальный уровень тревоги, начата эвакуация жителей потенциально уязвимых районов.

В настоящее время циклон находится в 170 км от побережья над Мексиканским заливом и движется в направлении к суше со скоростью 19 км/ч. Скорость ветра в его пределах достигает 120 км/ч с порывами до 150 км/ч. "В последующие часы "Франклин" вызовет выпадение осадков свыше 250 мм в районах штатов Пуэбла и Веракрус", - отмечается в заявлении НМС. Высота волн на побережье Веракруса может достигнуть 4-6 метров.

В ночь на вторник "Франклин" прошел над территорией штата Кинтана-Роо на карибском побережье страны, не причинив серьезного ущерба.

В августе 2016 года в Мексике при прохождении урагана "Эрл" погибли не менее 49 человек. Основной удар стихии тогда пришелся на штаты Веракрус и Пуэбла.

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