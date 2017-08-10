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Во Флориде упал истребитель ВМС США

Происшествия
10 августа, 2:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, августа. /ТАСС

Пилота спасла служба Береговой охраны США

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НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Истребитель Военно-морских сил США F-5N упал в среду в океан недалеко от побережья штата Флорида, пилот катапультировался и был спасен службой Береговой охраны США. Об этом говорится в заявлении данного ведомства.

По его данным, инцидент произошел примерно в 40 км к юго-востоку от американского города Ки-Уэст, на территории которого находится аэродром ВМС США. Как следует из заявления, после поступления информации о том, что пилот истребителя оказался в воде, Береговая охрана отправила за ним вертолет. К настоящему времени военный уже госпитализирован, он не получил серьезных травм.

В заявлении ВМС США говорится, что истребитель упал в океан во время тренировочного полета. В связи с инцидентом начато расследование.

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