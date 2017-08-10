Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд по делу Хорошавина перенесен на 14 августа по болезни главного обвиняемого

Происшествия
10 августа, 5:46 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Экс-губернатор Сахалинской области не смог присутствовать на заседании из-за высокого давления, сообщила адвокат Ольга Артюхова

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Судебный процесс по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в получении крупных взяток, перенесен в очередной раз из-за болезни подсудимого. Об этом ТАСС в четверг сообщила адвокат Хорошавина Ольга Артюхова.

Читайте также новости по теме:
Дело Хорошавина
© Антон Новодережкин/ТАСС

Уголовные дела в отношении бывших и действующих глав российских регионов. Досье

Суд оставил Хорошавина под стражей

Свидетель по делу Хорошавина заявил в суде об угрозах в свой адрес

"Сегодня из-за высокого давления Александр Вадимович не смог присутствовать на заседании. Сегодня же должен быть решен вопрос о госпитализации моего подзащитного", - сказала собеседница агентства.

С 20 июля суды из-за плохого самочувствия обвиняемых неоднократно переносились. Дважды на прошлой неделе в суд вызвали скорую помощь. У экс-губернатора медики диагностировали повышенное давление, у его помощника Икрамова - гипертонический криз.

Суд Южно-Сахалинска приступил к рассмотрению дела Хорошавина 6 марта. В деле насчитывается девять эпизодов получения взяток на сумму 522 млн рублей.

На скамье подсудимых также находятся заместитель экс-губернатора Сергей Карепкин, советник Андрей Икрамов, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия области Николай Борисов. Они обвиняются в совершении преступлений по статьям "Получение взятки" и "Легализация денежных средств, добытых преступным путем" УК РФ.

Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года. По версии следствия, в 2009 году он создал организованную преступную группу, члены которой получили от восьми предпринимателей взятки на сумму более 522 млн рублей. 25 марта того же года президент РФ Владимир Путин уволил Хорошавина с поста губернатора в связи с утратой доверия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Хорошавина Коррупционные скандалы
Страны
Россия
Персоны
Хорошавин, Александр Вадимович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар на строительном рынке в Новой Москве потушен
2
Самолет ВКС РФ совершил наблюдательный полет над ЦРУ, Пентагоном и Белым домом
3
В районе строительства Крымского моста сняты ограничения судоходства
4
В Южной Корее пройдет экстренное заседание Совета нацбезопасности по угрозе КНДР
5
Около Белого дома появилась большая надувная курица с прической Трампа
6
Новак поручил подготовить в Крыму дизель-генераторы для покрытия дефицита электроэнергии
7
Sky: Жан-Клод Юнкер потратил более €26 тыс. на перелет из Брюсселя в Рим
Темы дня
Новости партнеров
Реклама