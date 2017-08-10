Суд по делу Хорошавина перенесен на 14 августа по болезни главного обвиняемого

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Судебный процесс по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в получении крупных взяток, перенесен в очередной раз из-за болезни подсудимого. Об этом ТАСС в четверг сообщила адвокат Хорошавина Ольга Артюхова.

"Сегодня из-за высокого давления Александр Вадимович не смог присутствовать на заседании. Сегодня же должен быть решен вопрос о госпитализации моего подзащитного", - сказала собеседница агентства.

С 20 июля суды из-за плохого самочувствия обвиняемых неоднократно переносились. Дважды на прошлой неделе в суд вызвали скорую помощь. У экс-губернатора медики диагностировали повышенное давление, у его помощника Икрамова - гипертонический криз.

Суд Южно-Сахалинска приступил к рассмотрению дела Хорошавина 6 марта. В деле насчитывается девять эпизодов получения взяток на сумму 522 млн рублей.

На скамье подсудимых также находятся заместитель экс-губернатора Сергей Карепкин, советник Андрей Икрамов, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия области Николай Борисов. Они обвиняются в совершении преступлений по статьям "Получение взятки" и "Легализация денежных средств, добытых преступным путем" УК РФ.

Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года. По версии следствия, в 2009 году он создал организованную преступную группу, члены которой получили от восьми предпринимателей взятки на сумму более 522 млн рублей. 25 марта того же года президент РФ Владимир Путин уволил Хорошавина с поста губернатора в связи с утратой доверия.