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Число пострадавших в результате землетрясения в Китае превысило 340 человек

Происшествия
10 августа, 7:06 UTC+3 ТАСС

Число погибших не изменилось, сообщил телеканал CGTN

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ТАСС, 10 августа. Число пострадавших в результате произошедшего во вторник землетрясения на юго-западе Китая, в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань), возросло до 343 человек. Об этом сообщает в четверг китайский телеканал CGTN со ссылкой на местные власти.

Ранее власти Нгава-Тибетского автономного округа сообщали о 247 пострадавших. По информации телеканала, число погибших не изменилось и составляет 19 человек.

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Первые подземные толчки в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань) были зафиксированы во вторник в 21:19 по местному времени (16:19 мск). Магнитуда самого сильного из них достигла 7,0. Очаг залегал на глубине 20 км. Эпицентр находился в 280-300 км к северо-западу от города Чэнду (административный центр Сычуань).

Подземные толчки также ощущались в городах Ланьчжоу, Чунцин, Миньян и Сиань. На протяжении нескольких последующих часов было зафиксировано около 770 афтершоков. Для ликвидации последствий землетрясения экстренный штаб мобилизовал подразделения Народно-освободительной армии Китая, вооруженной милиции (внутренние войска - прим. ТАСС), пожарных, полиции, а также народного ополчения.

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