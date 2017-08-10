Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собиравшуюся к боевикам в Сирию студентку из Новосибирска приговорили к трем годам колонии

Происшествия
10 августа, 7:19 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 10, августа. /ТАСС

Девушка признала, что намеревалась вступить в террористическую организацию "Джебхат ан-Нусра"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Выездная коллегия судей Дальневосточного окружного военного суда в ходе заседания в Новосибирске вынесла приговор 20-летней новосибирской студентке Валерии Старостенко, которая планировала уехать в Сирию, чтобы вступить в запрещенную в России террористическую организацию "Джебхат ан-Нусра". Девушку приговорили к трем годам колонии общего режима, сообщили в четверг ТАСС в прокуратуре Новосибирской области.

Смотрите также

Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье

"Суд приговорил ее к трем годам колонии общего режима. Есть 10 дней на обжалование, будет ли обжалован приговор, сказать не могу", - пояснил собеседник агентства.

Согласно материалам расследования, террористы завербовали девушку в 2016 году через социальные сети. Участник группировки по имени Абдуллах предложил ей выйти за него замуж, девушка согласилась и вылетела в Стамбул, откуда ее обещали переправить в Сирию. В московском аэропорту Шереметьево, где Валерия ожидала стыковки рейсов, 2 ноября ее задержали сотрудники ФСБ.

Вину Валерия признала.

Смотрите также

Борьба с идеологией насилия: российский опыт противодействия терроризму

Школьницу из Нижнего Новгорода спасли из плена вербовщика террористов в Дагестане

Варваре Карауловой дали 4,5 года за попытку примкнуть к ИГ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством" Противодействие терроризму в России
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар на строительном рынке в Новой Москве потушен
2
Пентагон: Россия имела полное право на выполнение наблюдательного полета над Вашингтоном
3
Куба отвергла причастность к инцидентам с американскими дипломатами в Гаване
4
СМИ: КНР впервые успешно осуществила безопасную квантовую передачу спутниковых данных
5
В районе строительства Крымского моста сняты ограничения судоходства
6
Около Белого дома появилась большая надувная курица с прической Трампа
7
Новак поручил подготовить в Крыму дизель-генераторы для покрытия дефицита электроэнергии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама