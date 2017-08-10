Собиравшуюся к боевикам в Сирию студентку из Новосибирска приговорили к трем годам колонии

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НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Выездная коллегия судей Дальневосточного окружного военного суда в ходе заседания в Новосибирске вынесла приговор 20-летней новосибирской студентке Валерии Старостенко, которая планировала уехать в Сирию, чтобы вступить в запрещенную в России террористическую организацию "Джебхат ан-Нусра". Девушку приговорили к трем годам колонии общего режима, сообщили в четверг ТАСС в прокуратуре Новосибирской области.
"Суд приговорил ее к трем годам колонии общего режима. Есть 10 дней на обжалование, будет ли обжалован приговор, сказать не могу", - пояснил собеседник агентства.
Согласно материалам расследования, террористы завербовали девушку в 2016 году через социальные сети. Участник группировки по имени Абдуллах предложил ей выйти за него замуж, девушка согласилась и вылетела в Стамбул, откуда ее обещали переправить в Сирию. В московском аэропорту Шереметьево, где Валерия ожидала стыковки рейсов, 2 ноября ее задержали сотрудники ФСБ.
Вину Валерия признала.