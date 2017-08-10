На руднике "Мир" ухудшается гидрологическая обстановка

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Гидрологическая обстановка на подтопленном руднике "Мир" в Якутии, где шестые сутки ведутся поиски восьмерых работников предприятия, осложняется. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

"Обследование горных выработок показало, что вода в шахте продолжает прибывать, гидрологическая обстановка ухудшается. Грунтовые воды постепенно заполняют горные выработки. Участок проведения поисковых работ необходимо защитить от воды", - сказал собеседник агентства.

Замглавы МЧС России Владлен Аксенов, который с первого дня поисково-спасательных работ находится на руднике, вместе с горноспасателями и шахтерами провел пятичасовую смену под землей и лично оценил обстановку. "Чтобы понимать, какая складывается ситуация, надо своими глазами ее увидеть - и масштаб разрушения, и те объемы, которые необходимо выполнить, и оценить обстановку. Ситуация сложная - множественные завалы, большие пробки из глины. Большинство выработок полностью затоплены, но работы по спасению людей мы продолжаем", - сообщил Аксенов.

Для более эффективного проведения поисково-спасательных работ под землю спускаются сводные команды горноспасателей МЧС России и шахтеров компании "Алроса", которой принадлежит рудник. Специалисты предприятия выполняют вспомогательные работы, в том числе по функционированию систем жизнеобеспечения шахты, доставке и монтажу необходимого оборудования. "В рекордные сроки были смонтированы несколько мощных насосов для откачки воды из шахты. Обычно на эти работы уходит около месяца, но в данной ситуации были мобилизованы все технические и людские возможности. Более 50 человек с четырех наших предприятий осуществили монтаж насосов за 72 часа", - сообщил журналистам президент компании Сергей Иванов.

Общая группировка, задействованная в ликвидации последствий аварии, составляет 320 человек, из которых 170 - специалисты МЧС России, командированные в Мирный из различных регионов.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что в шахте в круглосуточном режиме по шесть-восемь часов работают смены спасателей из 60-80 человек. "По данным на сегодня, разобраны завалы на 410 метрах, проведены работы по разведке горных выработок с применением альпинистского снаряжения на горизонтах минус 272 и минус 265, а также по монтажу и наладке насосов в скиповом и клетевом стволах на горизонте минус 210 и прокладке вспомогательного водоотливного трубопровода", - рассказали в МЧС. Кроме того, продолжается непрерывный мониторинг газовой обстановки и водопритока в клетевом стволе, восстановление коммуникаций, смонтировано 330 метров вентиляционного става для приточного воздуха.

4 августа около 16:30 по местному времени (10:30 мск) на руднике компании "Алроса" "Мир" в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек, на поверхность подняты 143 шахтера. В настоящее время идет поиск восьми горняков.