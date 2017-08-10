Суд над Никитой Белых начнется 22 августа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы проведет 22 августа предварительные слушания по уголовному делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки.

"Предварительное слушание состоится 22 августа в 14:30 мск. Заседание пройдет в закрытом режиме", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Анастасия Пылина. Уголовное дело в отношении экс-губернатора будет рассмотрено судьей Татьяной Васюченко.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ему вменяется получение лично и через посредников взятки в общей сумме €600 тыс. за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестиционных проектов и за последующее способствование принятию выгодных для них решений при исполнении условий программ в области освоения лесов. По версии следствия, он получал деньги в мае 2012 года, а также с 2014 года по июнь 2016 года.

Он был задержан 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы на Новом Арбате при получении денег и с тех пор содержится под стражей. Свою вину он не признает. Ранее Мосгорсуд продлил меру пресечения экс-губернатору до 24 сентября.

28 июля прошлого года президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.