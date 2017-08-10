СМИ: власти Турции временно приостановили судоходство в проливе Босфор

ТАСС, 10 августа. Пролив Босфор закрыт для прохода судов в связи с поисково-спасательными работами. Об этом в четверг сообщил телеканал Haberturk со ссылкой на заявление портового управления Стамбула.

Отмечается, что пролив временно перекрыт в обе стороны с 8:45 (время совпадает с московским). Отмечается, что в проливе ведутся "подводные поисково-спасательные работы", причина которых пока неизвестна.