Российские пограничники спасли граждан Белоруссии с терпящей бедствие яхты у берегов Крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Российские пограничники спасли пятерых граждан Белоруссии с терпящей бедствие яхты у берегов Крыма. Инцидент произошел 8 августа, но пресс-служба Погрануправления ФСБ по республике Крым сообщила о нем в четверг.
"Пограничный сторожевой корабль, осуществляющий свою деятельность в Черном море, в радиоэфире принял сигнал о помощи, из которого следовало, что судно типа "Катамаран" (флаг Беларусь, порт приписки Брест), находясь в 3-4 милях от берега, терпит бедствие по причине усилившегося ветра, который уносит его все дальше в открытое море", - отмечается в сообщении.
Уже через полчаса экипаж сторожевого катера "Мангуст" в районе мыса Николая оказывал помощь терпящему бедствие судну. Приняв на свой борт пятерых путешественников, экипаж катера приступил к буксировке яхты в бухту Тихая.
В ходе беседы со спасенными выяснилось, что все они граждане Белоруссии и свой очередной отпуск решили провести в морском круизе по Крымскому побережью. В результате происшествия никто из гостей Крыма не пострадал, и они продолжили путешествие по намеченному маршруту.