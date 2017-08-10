В Оренбурге возбудили уголовное дело по факту создания секты "Элле-Аят"

ОРЕНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Следствие в Оренбургской области возбудило уголовное дело по факту создания запрещенной в России секты "Элле-Аят". Устанавливается причастность к деятельности объединения 15 человек. Об этом сообщили в четверг в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

"По версии следствия, последователи оккультно-мистического объединения псевдорелигиозного толка "Элле-Аят" (также именуемое как Алля-Аят Фархат) Казахстана, деятельность которого запрещена на территории отдельных субъектов России, создали и руководили религиозным добровольным объединением граждан, которое действовало на территории города Оренбурга и Оренбургской области с 2006 года", - уточнили в управлении.

Устанавливается причастность к деятельности объединения 15 человек, которые через созданные центры на территории Оренбурга, поселка Нижнесакмарский, Соль-Илецка, Орска, Асекеевского района Оренбургской области принимали людей "для так называемого лечения и исцеления от различных заболеваний", убеждая их отказываться от общепринятых медицинских методов лечения, а также распространяли "исцеляющие" журналы экстремистского характера", отмечается в релизе.

"Обыски проведены по 16 адресам размещения центров, включая головной офис в Оренбурге, в ходе которых изъяты предметы и документы, свидетельствующие об осуществлении нелегальной паломнической деятельности, денежные средства, а также литература, признанная экстремистской", - сообщили в ведомстве.

В России "Элле-Аят" запрещена решениями Новосибирского областного суда и Верховного суда Башкортостана, а также определением Верховного суда Российской Федерации в связи с создаваемой угрозой жизни и здоровью человека.