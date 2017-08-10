В национальном парке "Ленские столбы" в Якутии локализован пожар

ЯКУТСК, 10 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Пожар в природном парке "Ленские столбы" в Якутии локализован. Об этом сообщил в четверг ТАСС замруководителя Рослесхоза Николай Кротов, который прибыл в Якутск, чтобы контролировать ход тушения природных пожаров в республике.

"Этот пожар на территории "Ленских столбов" на площади 55 га удалось локализовать, к вечеру ожидаем ликвидации", - сказал собеседник агентства.

Всего на территории природного парка "Ленские столбы" действуют два пожара на общей площади 5,3 тыс. га, но так как один пожар площадью 5,2 тыс. га находится на труднодоступной и отдаленной местности, региональной комиссией по ЧС принято решение его не тушить.

По словам Кротова, лесопожарная ситуация в Якутии является самой сложной в стране. "Общая площадь пожаров в стране составляет 125 тыс. га, из которых площадь действующих пожаров в Якутии равна 75 тыс. га (60%). При этом причиной более 60% всех пожаров Якутии являются сухие грозы - это нынешняя аномалия года, по стране сухие грозы бывают причиной 20% пожаров", - пояснил он.

В связи с этим руководство Рослесхоза предпримет дополнительные меры, чтобы оперативно тушить вновь возникающие пожары. "Завтра к нам прибудет спецсамолет Рослесхоза для проведения работ по искусственному вызыванию осадков, чтобы в Вилюйском районе сбить высокий класс пожароопасности, если эти меры не помогут, то в конце недели будем привлекать федеральный резерв из дальневосточных регионов в количестве 100 человек", - сказал Кротов.

На данный момент на тушении лесных пожаров в Якутии работают 1190 человек, в том числе 324 специалиста парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны, 216 работников лесничеств и службы наземной охраны лесов, 599 мобилизованных из числа местного населения, также 51 сотрудник пожарной службы, задействовано 79 единиц техники.