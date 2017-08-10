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Ураган "Франклин" достиг побережья Мексики

Происшествия
10 августа, 11:48 UTC+3 ТАСС

Скорость ветра в эпицентре урагана достигает 110 км в час

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ТАСС, 10 августа. Ураган "Франклин" в четверг достиг восточного побережья Мексики. Об этом сообщает агентство AP.

В штате Веракрус, на который надвигается ураган, отменили занятия в школах, так как они используются в качестве укрытий для населения. "Франклин" продвигается на запад, скорость ветра в его эпицентре достигает 110 км/ч. В гористой местности существует высокая опасность ливневых паводков и схода селевых потоков.

В начале недели "Франклин", который тогда не достиг силы урагана и считался тропическим штормом, прошел по мексиканскому полуострову Юкатан. В результате были повалены деревья и обесточены несколько населенных пунктов. Между тем последствия стихии оказались не такими серьезными, как опасались власти.

В среду шторм усилился до урагана, таким образом открыв сезон атлантических ураганов в этом году. Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщает, что "Франклину" присвоена первая категория из пяти по шкале Саффира-Симпсона.

В августе 2016 года в Мексике погибли 49 человек при прохождении урагана. Основной удар стихии пришелся на штаты Веракрус и Пуэбла.

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