СМИ: в Турции задержан россиянин, якобы планировавший сбить американский самолет

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АНКАРА, 10 августа. /ТАСС/. Силы безопасности Турции задержали гражданина России, который якобы планировал при помощи дрона сбить один из самолетов США, базирующихся на военной базе Инджирлик.
Об этом сообщил в четверг телеканал Habertürk.
По его данным, задержан россиянин по имени Ренат Бакиев. Его также обвиняют в причастности к террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Задержанный также якобы планировал совершить теракт в местном центре общества алевитов.
Отмечается, что Бакиев ранее уже пытался незаконно попасть в Турцию, однако был задержан на границе с Сирией (в районе турецкой провинции Килис) и депортирован. Телеканал также сообщает, что Бакиев хорошо владеет английским, арабским и турецким языками. В четверг подозреваемый предстанет перед судом, до этого его допрашивали в течение 13 дней.
Посольство в Анкаре сообщило, что уточняет информацию о задержании гражданина РФ.