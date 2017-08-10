Житель Крыма осужден за ложные сообщения о минировании аэропорта и переправы

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Симферополя в четверг приговорил к году и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима жителя Крыма Редвана Сулейманова, который, по данным следствия, летом 2016 года сделал ложное сообщение о минировании аэропорта Симферополя и Керченской переправы, сообщили ТАСС в суде.

"Сулейманов приговорен к одному году и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима", - сказал представитель суда. Согласно приговору, Сулейманов также должен будет компенсировать ущерб в размере более 3,2 млн рублей.

Защитник подсудимого Эмиль Курбединов заявил, что будет обжаловать решение суда. "Защита и Редван намерены обжаловать незаконный приговор суда", - написал он на своей странице в Facebook.

Суд счел доказанным, что Редван в июле 2016 года сделал ложное сообщение о заложенных взрывных устройствах в аэропорту и автовокзалах Симферополя, а также на Керченской паромной переправе, которая связывает полуостров с материковой Россией. Следователи выяснили, что Сулейманов пошел на это преступление, выполняя задание минобороны Украины.