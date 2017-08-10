Суд в Москве признал журналиста РБК Соколова и его соратников виновными в экстремизме

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в четверг признал виновными в организации деятельности экстремистской организации журналиста РБК Александра Соколова и троих его соратников. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, оглашение приговора началось с признания вины подсудимых, наказание для них будет названо в заключительной части приговора.

"Суд установил, что Соколов, Мухин, Барабаш и Парфенов под благовидным предлогом организовали деятельность экстремистской организации", - сказал судья Алексей Криворучко. В приговоре отмечается, что в экстремистских материалах, которые подсудимые собирались изготовить и распространить, высказывались призывы к насильственному изменению власти, оправдывался терроризм, возбуждались ненависть и вражда.

Вместе с Соколовым на скамье подсудимых находятся бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, активисты Сергей Барабаш и Валерий Парфенов. Всем инкриминируется ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности"). Фигуранты отрицают обвинения в свой адрес.

В ходе прений сторон гособвинение попросило назначить Соколову наказание в виде четырех лет колонии общего режима, Мухину - 4,5 года колонии общего режима, Парфенову и Барабашу - четыре года заключения каждому.

Как установило следствие, фигуранты дела участвовали в деятельности запрещенной на территории РФ организации "Армия воли народа", признанной Мосгорсудом в 2010 году экстремистским сообществом, которую они затем переименовали в инициативную группу по проведению референдума "За ответственную власть".