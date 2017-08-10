Четыре человека погибли в ДТП с легковыми автомобилями в Подмосковья

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Четыре человека погибли и один получил тяжелые травмы в результате ДТП на юго-востоке Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"На 23-м км трассы А-108 автомобиль ВАЗ совершил выезд на встречную полосу дорожного движения и совершил столкновение с автомобилем "Форд Фокус"", - сообщили в ведомстве.

В результате столкновения в машине ВАЗ погибли четыре человека, еще один пассажир получил тяжелые травмы. В настоящее время устанавливаются причины аварии.