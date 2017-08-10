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Между карьером "Мир" и рудником для предотвращения поступления воды построят перекрытие

Происшествия
10 августа, 14:22 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Контроль поступающей воды даст возможность обследовать места, где, предположительно, находятся шахтеры

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ЯКУТСК, 10 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Компания "Алроса" разработала новый план действий для безопасного проведения поисково-спасательных работ на руднике "Мир", где 4 августа произошла технологическая авария, и до сих пор ведется поиск восьми шахтеров. Будет создано перекрытие между карьером и шахтой, что предотвратит неконтролируемый прорыв воды в рудник из карьера, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании.

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Кимберлитовая трубка и рудник "Мир". Досье

Ранее ТАСС сообщал, что гидрологическая обстановка на подтопленном руднике осложняется тем, что вода в шахте продолжает прибывать. Грунтовые воды постепенно заполняют горные выработки.

"Разработан новый план действий, так как вода, накопившаяся на дне карьера, не позволяет безопасно вести работы спасателям. Концепция нового плана разработана с участием экспертов в области гидрологических проектов, в том числе реализованных на руднике "Мир". Суть плана в том, чтобы создать перекрытие между карьером и шахтой, что предотвратит неконтролируемый прорыв воды, позволит снизить напор, скорость и давление потока, поступающего в шахту", - отметили в компании.

Контроль поступающей в рудник воды позволит активизировать работы и обеспечит возможность обследовать предполагаемые места нахождения шахтеров на верхних горизонтах рудника.

Для более эффективного проведения поисково-спасательных работ под землю спускаются сводные команды горноспасателей МЧС России и шахтеров компании "Алроса", которой принадлежит рудник. Специалисты предприятия выполняют вспомогательные работы. В рекордные сроки были смонтированы несколько мощных насосов для откачки воды из шахты. Общая группировка, задействованная в ликвидации последствий аварии, составляет 320 человек, из которых 170 - специалисты МЧС России, направленные в Мирный из различных регионов.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что в шахте в круглосуточном режиме по шесть-восемь часов работают смены спасателей из 60-80 человек.

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