Около 27 тыс. человек остались без электричества в Дагестане из-за грозы и сильного ветра

Егоров: Лапочкин ошибочно наказал "Динамо" пенальти, но слова Муравьева недопустимыСпорт 10 августа, 15:25
Китайская Angel Yeast завершает работы перед открытием завода на территории ОЭЗ "Данков"Экономика и бизнес 10 августа, 15:06
Российский футболист Панюков перешел из "Атлантаса" в "Зенит"Спорт 10 августа, 14:51
Путин потребовал исключить случаи взимания денег за справки у пострадавших от ЧСОбщество 10 августа, 14:31
ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в России на 40 тыс. баррелей в суткиЭкономика и бизнес 10 августа, 14:16
Для чего можно и нельзя использовать аспиринНаука 10 августа, 14:06
Погрузка нефтепродуктов крупнейшими НПЗ и холдингами в январе-июле превысила 83,26 млн тТранспорт 10 августа, 13:51
Замначальника следственного изолятора в Челябинске обвинен во взяточничествеНовости Урала 10 августа, 13:48
Хоккеист Капризов подписал трехлетний контракт с ЦСКАСпорт 10 августа, 13:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия стали причиной отключения электроснабжения в Дагестане. Об этом в четверг сообщили в ситуационно-аналитическом центре (САЦ) Минэнерго РФ.
"10 августа по состоянию на 12:00 из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, сильный ветер) <...> без электроснабжения остаются бытовые потребители (около 27 тыс. человек)", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что к аварийно-восстановительным работам привлечено 17 бригад в составе 64 человек и 25 единиц специальной техники.