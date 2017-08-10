Около 27 тыс. человек остались без электричества в Дагестане из-за грозы и сильного ветра

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия стали причиной отключения электроснабжения в Дагестане. Об этом в четверг сообщили в ситуационно-аналитическом центре (САЦ) Минэнерго РФ.

"10 августа по состоянию на 12:00 из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, сильный ветер) <...> без электроснабжения остаются бытовые потребители (около 27 тыс. человек)", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что к аварийно-восстановительным работам привлечено 17 бригад в составе 64 человек и 25 единиц специальной техники.