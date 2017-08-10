Суд приговорил журналиста РБК Соколова к 3,5 года колонии

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в четверг признал виновным в организации деятельности экстремистской организации журналиста РБК Александра Соколова и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

На скамье подсудимых находятся также бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, получивший четыре года условно с испытательным сроком на четыре года, и активисты Сергей Барабаш и Валерий Парфенов, которых суд приговорил к четырем годам колонии каждого. Всем инкриминируется ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности").

Суд постановил также зачесть им в срок отбытия наказания время, проведенное под стражей.

В ходе прений сторон гособвинение попросило назначить Соколову наказание в виде четырех лет колонии общего режима, Мухину - 4,5 года колонии общего режима, Парфенову и Барабашу - четыре года заключения каждому. Как установил суд, фигуранты дела участвовали в деятельности запрещенной на территории РФ организации "Армия воли народа", признанной Мосгорсудом в 2010 году экстремистским сообществом, которую они затем переименовали в инициативную группу по проведению референдума "За ответственную власть". Фигуранты отрицают обвинения в свой адрес.