Суд приговорил журналиста РБК Соколова к 3,5 года колонии

Егоров: Лапочкин ошибочно наказал "Динамо" пенальти, но слова Муравьева недопустимыСпорт 10 августа, 15:25
Китайская Angel Yeast завершает работы перед открытием завода на территории ОЭЗ "Данков"Экономика и бизнес 10 августа, 15:06
Российский футболист Панюков перешел из "Атлантаса" в "Зенит"Спорт 10 августа, 14:51
Путин потребовал исключить случаи взимания денег за справки у пострадавших от ЧСОбщество 10 августа, 14:31
ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в России на 40 тыс. баррелей в суткиЭкономика и бизнес 10 августа, 14:16
Для чего можно и нельзя использовать аспиринНаука 10 августа, 14:06
Погрузка нефтепродуктов крупнейшими НПЗ и холдингами в январе-июле превысила 83,26 млн тТранспорт 10 августа, 13:51
Замначальника следственного изолятора в Челябинске обвинен во взяточничествеНовости Урала 10 августа, 13:48
Хоккеист Капризов подписал трехлетний контракт с ЦСКАСпорт 10 августа, 13:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в четверг признал виновным в организации деятельности экстремистской организации журналиста РБК Александра Соколова и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
На скамье подсудимых находятся также бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, получивший четыре года условно с испытательным сроком на четыре года, и активисты Сергей Барабаш и Валерий Парфенов, которых суд приговорил к четырем годам колонии каждого. Всем инкриминируется ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности").
Суд постановил также зачесть им в срок отбытия наказания время, проведенное под стражей.
В ходе прений сторон гособвинение попросило назначить Соколову наказание в виде четырех лет колонии общего режима, Мухину - 4,5 года колонии общего режима, Парфенову и Барабашу - четыре года заключения каждому. Как установил суд, фигуранты дела участвовали в деятельности запрещенной на территории РФ организации "Армия воли народа", признанной Мосгорсудом в 2010 году экстремистским сообществом, которую они затем переименовали в инициативную группу по проведению референдума "За ответственную власть". Фигуранты отрицают обвинения в свой адрес.